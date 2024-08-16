До 16 років ув’язнення засуджено жителя Донеччини, який воює проти України

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури громадянина України визнано винним у державній зраді та участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 111 КК України).

Йому призначено покарання – 16 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурори у суді довели, що 23-річний житель смт. Новогородське Торецької міськради Донецької області з 2019 року співпрацює з представниками терористичної організації «днр».

Після повномаштабного вторгнення приєднався до збройних сил рф у війні проти України, вступивши на військову службу до військової частини № 41698 зс рф.

Крім цього, під керівництвом російського командування зрадник здійснює обстріли об’єктів критичної та цивільної інфраструктури та сприяє окупації військами держави-агресора населених пунктів Донецької області. За свої подвиги» отримав медаль зс рф «за заслуги».

Громадянин продовжує співпрацю з окупаційною владою, надаючи допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Вирок ухвалено заочно. Засуджений відбуватиме покарання з моменту затримання.

Спеціальне досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали слідчі Управління СБ України у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура