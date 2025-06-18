З Німеччини екстрадували хмельничанина, підозрюваного у виготовленні вибухівки та підготовці до вбивства

За результатами розгляду запиту Офісу Генерального прокурора компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина прийнято рішення про видачу (екстрадицію) громадянина України, який розшукувався правоохоронцями Хмельниччини для притягнення до відповідальності.

16 червня 2025 року на міжнародному пункті пропуску «Краківець-Корчова» чоловіка передали українським правоохоронцям.

Він підозрюється у незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу та виготовленні вибухового пристрою, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч 2 ст. 28, ч. 1 ст 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України).

За даними слідства, чоловік виготовив саморобний вибуховий пристрій, який був використаний у 2021 році для планування умисного вбивства, однак цьому вдалося запобігти.

Підозрюваний діяв спільно зі своєю знайомою. Вони виготовили вибухівку зі спорядженого корпусу промислово виготовленої ручної оборонної осколкової гранати Ф-1 із запалом.

Після вчиненого обоє залишили територію України, у зв’язку з чим були оголошені у міжнародний розшук.

Екстрадованого затримано на території Німеччини у грудні 2024 року, а розшукові дії щодо його спільниці тривають.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хмельницька обласна прокуратура, досудове розслідування – СУ ГУ Нацполіції в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора