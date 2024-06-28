ДБР встановило двох осіб, з якими екссуддя Снегірьов працює на РФ

Державне бюро розслідувань оголосило підозри в державній зраді і колабораціонзмі двом громадянам.

Підозри оприлюднені на сайті Офісу генпрокурора.

За версією слідства, у 2022 році суддя Брянківського районного суду Луганської області Віталій Снегірьов встановив контакт із співробітником Федеральної служби безпеки РФ по Ростовській області Алєксєєм Вовком. Снегірьов почав передавати феесбешнику персональні дані, номери телефонів і фотографії українських військових та представників судової гілки влади.

До своєї протиправної діяльності Снегірьов, як вважають слідчі, залучив також свого знайомого — уродженця Луганщини Олексія Перекреста. Останній попросив влаштувати йому особисту зустріч із Вовком як представником спецслужб РФ, тому Снегірьов переслав його контактні дані.

У грудні 2022-го на окупованій території Луганської області стартувала кампанія супутникового телемовного проєкту «Русский мир», в рамаках якої передбачалося надання місцевому населенню доступу до російського телебачення.

Приблизно в січні 2023 року Перекрест запропонував невстановленим керівникам проєкту «Русский мир» і «Міністерства звʼязку та масових комунікацій ЛНР» організувати масове підключення до російського телебачення. Він повідомив, що має 12 бригад, частина з яких зараз без роботи.

Перекрест обіцяв протягом лютого 2023 року встановити 1500 комплектів супутникового телебачення на тиждень. Отримавши погодження, Перекрест із 7 по 19 лютого встановив щонайменше 257 комплектів супутникового телебачення проєкту «Русский мир». Приблизно 10 червня 2023-го Перекрест запропонував встановити ще 12 340 комплектів.

Дії Перекреста кваліфікуються за ч.6 ст.111-1 ККУ як інформаційна діяльність у співпраці державою-агресором та її окупаційною адміністрацією.

Інший підозрюваний – Юрій Орлов. Йому інкримінується державна зрада (ч.1 ст.111 ККУ).

У 2012-2014 рр. Орлов був оперуповноваженим сектору карного розшуку Ленінського райвідділу Луганського міського управління ГУМВС України в Луганській області. У 2014-му він вступив на службу до окупаційної адміністрації РФ — офіцером розвідки «МДБ ЛНР».

Із 2020 року Орлов переписувався у Telegram із суддею Снегірьовим і останній надсилав йому персональні дані деяких людей, фотознімки паспортів «ЛНР» та інших документів.

У грудні 2020-го Орлов отримав від Снегірьова список із шести людей, які виїздили на підконтрольну Україні територію і з якими, на думку судді, проводили профілактичні бесіди працівники Служби безпеки України.

У лютому 2022-го Снегірьов повідомив Орлову, що йому телефонував раніше невідомий працівник СБУ і запитував про обставини ухваленням ним рішень щодо визнання за одним чоловіком права власності на будинок у Дарницькому районі Києва.

Орлов натомість попросив записати працівника СБУ так, щоб зафіксувати, як він назває свою посаду і описує суть проблеми, а також переконати його вислати фото службового посвідчення. Снегірьов подзвонив співробітнику СБУ, записав розмову з ним і вислав аудіофайл Орлову.

Раніше стало відомо, що суддя Снегірьов виїхав до Росії ще влітку 2020-го і отримав російський паспорт. Але Державна судова адміністрація ще 2 роки платила йому суддівську зарплату. Коли це зʼясувалося, Снегірьову в травні 2023-го оголосили підозру в шахрайському заволодінні 1,9 мільйонами гривень.

У лютому 2024-го Снегірьову також повідомили підозру в державній зраді. Зокрема, зʼясувалося, що він, будучи учасником спільнот професійних у соцмережах, здавав ФСБ РФ інформацію про українських суддів, які під час війни волонтерили і збирали гроші для ЗСУ. // Судовий репортер