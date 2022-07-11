На Полтавщині поліція затримала підозрюваного у скоєнні низки тяжких злочинів

У Кременчуці поліція затримала чоловіка, підозрюваного у причетності до скоєння двох пограбувань та зґвалтування місцевої мешканки. Слідчі поліції, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили фігурантові підозру та готують клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, затриманого об’єктивно підозрюють у відкритому заволодінні велосипедом 38-річного мешканця Кременчука, а також у зґвалтуванні 37-річної жінки та привласненні її мобільного телефона. Обидві жертви злочинів звернулися до Кременчуцького райуправління поліції вранці 7 липня.

Сергій Рекун зазначив: «Слідчі та оперативні працівники райуправління поліції встановили причетність до зареєстрованих злочинних посягань 39-річного кременчужанина з кримінальним минулим. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зібрані під час проведення першочергових слідчих дій докази спрямовані на судові експертизи. Фігурантові вже повідомлено про підозру у скоєнні двох пограбувань. Також вирішується питання про повідомлення про підозру у зґвалтуванні та обрання йому запобіжного заходу. Окрім того, реалізуються заходи щодо встановлення його можливої причетності до аналогічних злочинів на території міста та району».

Слідчим підрозділом, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, здійснюється розслідування за частиною 4 статті 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) та частиною 1 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Довідково. За скоєння таких злочинів суд може призначити винному від 7 до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини