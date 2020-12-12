У Смілі п’яний чоловік зарізав свою сусідку

Учора, 10 грудня, до працівників Смілянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в багатоквартирному будинку на вулиці Юрія Паскаліна сталося вбивство. Невідомий завдав 77-річній жінці ножових поранень, від яких вона померла. Про це повідрмляє поліція в Черкаській області.

Тіло виявили сусіди, які побачили, що двері до помешкання пенсіонерки відкриті навстіж.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 58-річний сусід потерпілої.

Він у стані алкогольного сп’яніння зайшов до бабусі в гості. У квартирі між ними виникла сварка під час якої, чоловік схопив ножа та завдавав потерпілій удару в область грудної клітини.

Чоловіка затримано відповідно ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури затриманому оголошено про підозру. Слідчими Смілянського відділу поліції розглядається кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. // ВиЧерпно