У Смілі засуджено чоловіка, який до смерті побив людину металевим чайником

За принципової позиції прокурора Смілянської окружної прокуратури до реальної міри покарання засуджено чоловіка за умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень жителю м. Сміла, від яких останній помер (ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 38-річний чоловік, перебуваючи за місцем свого проживання в м. Сміла, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, умисно наніс численні удари ногами по тулубу та 3-4 удари металевим чайником по голові потерпілому. У подальшому зловмисник перетягнув потерпілого до гаражного приміщення, яке розташоване на території домоволодіння, де останній помер.

Враховуючи наявність доказів, зібраних у ході досудового розслідування, суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури