У Києві судитимуть чоловіка, який вчинив зухвале пограбування фінустанови

Киянин вдерся до однієї зі столичних фінансових установ, побив співробітника й забрав майже 24 тисячі гривень. За доказами поліцейських до суду скеровано обвинувальний акт відносно фігуранта. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Подія трапилась взимку цього року. Тоді до поліції Києва надійшло повідомлення від 39-річного співробітника фінустанови Солом’янського району про те, що його побили та пограбували. Документуванням злочину займались співробітники кримінальної поліції та слідчо-оперативна територіального управління.

Правоохоронцям вдалось впродовж доби встановити всі обставини події та особу зловмисника. Місцевий мешканець, 2000 року народження, раніше судимий за вчинення аналогічного злочину, вдягнувши балаклаву вдерся до приміщення, завдав декілька ударів співробітнику установи й забрав всю готівку з сейфа.

Працівники поліції затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У подальшому слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Наразі слідчим відділом Солом’янського управління поліції завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні й скеровано обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. За вчинене фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва