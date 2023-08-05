У Солом’янському районі столиці невідомі отруїли котів

Відомо, що одна тварина загинула, іншу намагаються врятувати ветеринари.

До Солом’янського управління із заявою звернулись представники Київського товариства захисту тварин про те, що виявлено факт жорстокого поводження із тваринами на вулиці Івана Пулюя. Слідчо-оперативна група, яка прибула за вказаною адресою задокументувала факт злочину.

Поліцейські встановили, що невідомі особи розкидають отруйну речовину, аби загинули безпритульні коти. Відомо, що від таких дій вже загинула одна тварина, інша знаходиться у ветеринарній клініці.

За даним фактом слідчий Солом’янського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Наразі проводяться заходи по встановленню осіб причетних до злочину та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Відділ комунікації поліції Києва