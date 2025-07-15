У справі про дитячу порнографію прокурори викрили ще одного фігуранта

Жителю Київської області повідомлено про підозру в умисному зберіганні дитячої порнографії з метою розповсюдження (ч. 2 ст. 301-1 КК України).

Злочинні дії киянина було викрито під час досудового розслідування стосовно жителя Вінниччини, якого підозрюють у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії, а також у примушуванні малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії та вчиненні розпусних дій щодо неї (ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 301-1, ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, обидва чоловіки спілкувалися онлайн і були учасниками закритих груп у месенджерах, у яких обмінювалися порнографічним контентом.

Під час обшуку в телефоні 56-річного підозрюваного виявлено понад десяток фотографій, отриманих з акаунта головного фігуранта. На фото зображені сцени за участі оголених неповнолітніх дівчат, що, відповідно до висновку судової мистецтвознавчої експертизи, відноситься до продукції дитячого порнографічного характеру.

Чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру та прокурорами до суду скеровано клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, оперативний супровід – Управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури