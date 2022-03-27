У столичному метро затримали пасажира з боєприпасами

Фігурант намагався пронести до станції метро гранату та набої. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

При перевірці документів та особистих речей на вході до однієї зі станцій метрополітену, правоохоронці виявили чоловіка, котрий намагався пронести на територію станції боєприпаси та набої.

У спортивній сумці зловмисника виявили гранату Ф1, запал до неї та 76 набоїв до автомату. На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію та затримала зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантом виявився уродженець Житомирщини, 1997 року народження.

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені за погодженням із процесуальним керівником Подільської окружної прокуратури міста Києва фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва