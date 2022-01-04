У столиці чоловік ножем поранив знайомого

Зловмисник спочатку вдарив чоловіка в обличчя кулаком, а потім ножем у живіт. Потерпілого медики госпіталізували у лікарню, а правопорушника через півгодини затримали поліцейські. За скоєне киянину загрожує до восьми років в’язниці.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що у квартирі на проспекті Миру вони виявили чоловіка з ножовим пораненням. За вказаною адресою прибули слідчо-оперативна група та екіпаж патрульної поліції.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, потерпілий повідомив лікарям, що на вулиці його вдарив ножем знайомий:

«Ми одразу поїхали до ймовірного місця проживання зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1996 року народження. Чоловік пояснив свої дії тим, що хотів помститися знайомому, який нібито колись вдарив його маму».

Медики діагностували у 43-рінчого чоловіка проникаюче колото-різане поранення живота з пошкодженням внутрішніх органів. Нині він перебуває під наглядом лікарів.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину та направили до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою», — додав Павло Шаламов.

Відділ комунікації поліції Києва