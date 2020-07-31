Киянину, який вчиняв над матір’ю домашнє насильство, суд присудив громадські роботи

Опубликовано

Чоловіка засуджено до 200 годин громадських робіт.

Нагадаємо, восени минулого року до поліції надійшло перше повідомлення про сімейну сварку у квартирі на проспекті Маяковського. Тоді до правоохоронців звернулася киянка, яка поскаржилася на дії брата, який ображає, принижує та погрожує фізичною розправою їх 72–річній матері.

Поліцейські відібрали пояснення потерпілої й сусідів та склали протокол, а протягом півроку склали ще кілька – за ч. 1 та ч. 2 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення, які показали систематичність вчинення домашнього насильства з боку 50-річного дебошира.

Слідчі Деснянського управління поліції відкрили кримінальне провадження та повідомили правопорушнику про підозру за вчинення злочину, передбаченого ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Після завершення досудового розслідування матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом були передані для визначення покарання до Деснянського районного суду міста Києва. По завершенню розгляду суд присудив зловмиснику громадські роботи строком на 200 годин.

Відділ комунікації поліції Києва

Like

Метки:

Читайте также: