Киянину, який вчиняв над матір’ю домашнє насильство, суд присудив громадські роботи

Чоловіка засуджено до 200 годин громадських робіт.

Нагадаємо, восени минулого року до поліції надійшло перше повідомлення про сімейну сварку у квартирі на проспекті Маяковського. Тоді до правоохоронців звернулася киянка, яка поскаржилася на дії брата, який ображає, принижує та погрожує фізичною розправою їх 72–річній матері.

Поліцейські відібрали пояснення потерпілої й сусідів та склали протокол, а протягом півроку склали ще кілька – за ч. 1 та ч. 2 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення, які показали систематичність вчинення домашнього насильства з боку 50-річного дебошира.

Слідчі Деснянського управління поліції відкрили кримінальне провадження та повідомили правопорушнику про підозру за вчинення злочину, передбаченого ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Після завершення досудового розслідування матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом були передані для визначення покарання до Деснянського районного суду міста Києва. По завершенню розгляду суд присудив зловмиснику громадські роботи строком на 200 годин.

Відділ комунікації поліції Києва