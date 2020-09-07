В Запорожской области в зале суда ответчик пытался зарезать себя и истицу

Об этом сообщают в Акимовском районном суде.

Сегодня, 7 сентября, в Акимовском районном суде проходило очередное слушание согласно которому гражданка Г. подала иск с требованием признать, что гражданин А. утратил право пользоваться жилым помещением.

В какой-то момент, 52-летний гражданин А. ударил себя ножом в живот. После чего пытался нанести ножевое ранение истцу, но она выбила нож из его рук.

Мужчину доставили в больницу.

Руководство суда подготовило обращение в территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Запорожской области о немедленном обеспечения охраны суда. // subbota.ua