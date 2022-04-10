У столиці чоловік під час застілля поранив ножем сусіда

Під час спільного розпиття спиртних напоїв господар оселі вдарив гостя ножем у груди. Поліцейські оперативно затримали зловмисника. За свої дії фігуранту загрожує до восьми років тюремного ув‘язнення.

До столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що у квартирі на Троєщині вони виявили чоловіка з ножовим пораненням грудної клітини. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала правопорушення.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Ярослав Пешко, на місці події правоохоронці з’ясували, що ножове поранення потерпілий отримав внаслідок раптового конфлікту з власником квартири:

«Ми з’ясували, що 41-річний потерпілий з дружиною прийшов у гості до сусідів. Далі під час спільного розпиття алкоголю між двома чоловіками відбувся словесний конфлікт, у ході якого господар взяв зі столу ніж та вдарив ним у груди опонента. Після цього свідки нападу викликали лікарів та поліцію».

Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили знаряддя вчинення злочину — ніж, а також інші речові докази. Правопорушника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1982 року народження.

«Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі», — додав Ярослав Пешко.

Відділ комунікації поліції Києва