У столиці чоловіка та жінку судитимуть за розбійні напади та вбивство

39-річний киянин та його 50-річна спільниця підсипали громадянам у алкоголь психотропний медичний препарат, після чого відбирали їхнє майно. Один з потерпілих помер внаслідок гострого отруєння медпрепаратом.

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно 39-річного чоловіка та його 50-річної спільниці, які минулого року скоїли серію розбійних нападів та вбивство.

Учасники злочинного угруповання розділили злочинні ролі та розробили план незаконного заволодіння майном громадян. Так, завданням жінки було підшукувати жертв на території автовокзалу чи кафе, знайомитися із ними та пропонувати випити. Чоловік у свою чергу згодом приєднувався до застілля та непомітно підсипав до алкогольного напою потерпілих медичний препарат, який викликав втрату свідомості.

Дочекавшись, коли жертва впаде у кому, зловмисники відбирали гроші, ювелірні прикраси та інші цінні речі. Загальний матеріальний збиток становив майже 26 000 гривень, 4 300 євро та 3 000 доларів США. Від злочинних дій зловмисників постраждали 4 чоловіка та жінка, один з потерпілих — чоловік, 1973 року народження, помер внаслідок гострого отруєння медпрепаратом.

У ході проведення слідчих дій було виявлено та вилучено речові докази, що свідчили про причетність фігурантів до скоєння злочинів, також було проведено низку експертиз.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури, слідчими поліції Києва учасникам злочинного угруповання було інкриміновано вчинення злочинів, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство та ч. 2 ст. 187 – розбійний напад Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінальних проваджень разом з обвинувальним актом поліцейські скерували до суду для розгляду справи по суті.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва