У столиці чоловіку оголошено підозру за тяжке поранення знайомого

Під час спільного вживання алкогольних напоїв один із учасників застілля побив іншого кулаками та металевим прутом. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Подільського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з проспекту Правди госпіталізовано чоловіка з тілесними ушкодженнями. За вказаною адресою оперативний черговий направив екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативну групу територіального підрозділу.

На місці події поліцейські встановили, що двоє чоловіків познайомилися на вулиці та почали розпивати спиртні напої. Під час застілля між учасниками виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої один із них почав бити іншого кулаками, а потім металевим прутом по голові.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 38-річний уродженець Чернігівської області, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва