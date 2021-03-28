У столиці чоловіку оголосили про підозру у використанні підроблених документів

Правопорушник замовив у мережі інтернет посвідчення водія, яким певний час користувався. За скоєне йому загрожує обмеження волі на строк до двох років.

На вулиці Йорданській співробітники патрульної поліції зупинили водія мопеду, який рухався без державного номерного знаку на транспортному засобі. Під час перевірки посвідчення правоохоронці виявили, що за даним серійним номером документу зареєстрована інша особа. Для документування події на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці вилучили документ та направили його на експертне дослідження, а 32-річного мешканця столиці доставили до районного управління поліції для встановлення обставин. Поліцейським він розповів, що у мережі інтернет знайшов оголошення про продаж підроблених документів, перерахував за послугу три тисячі гривень та переслав свою фотокартку. У подальшому отримав поштою готове посвідчення водія з правом керування транспортними засобами, які відносяться до категорії – А, А1, В.

Дізнавач Оболонського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі до двох років.

Також у рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до скоєння даного злочину. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва