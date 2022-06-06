У столиці чоловіку повідомили про підозру в зберіганні дитячої порнографії

Під час обшуку на телефоні зловмисника правоохоронці виявили заборонені фото- та відеоматеріали та направили їх на проведення експертного дослідження. Фігуранту загрожує до шести років розбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Поліцейські Солом’янського управління поліції спільно зі співробітниками управління протидії кіберзлочинам міста Києва викрили 32-річного мешканця Білоцерківщини на зберіганні матеріалів дитячої порнографії. Зловмисник отримував фото та відео через листування із неповнолітніми потерпілими та зберігав їх на накопичувачах.

Працівники поліції провели за місцем мешкання правопорушника санкціонований обшук, у ході якого вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку. На електронних носіях правоохоронці виявили медіа файли з оголошеними частинами тіла неповнолітніх та направили їх на проведення експертизи.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України — одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження. Санкція статті передбачає до шести років розбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Окрім цього, правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів та коло осіб, яких зловмисник залучав до створення порнографічного контенту. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва