У столиці групу осіб судитимуть за розбійний напад

Зловмисники увірвались до помешкання під виглядом кур’єрів з доставки їжі. Після чого під погрозою зброї забрали мобільні телефони, грошові кошти та втекли з місця скоєння злочину. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Інцидент трапився у лютому цього року на вулиці Прорізній у Шевченківському районі столиці. На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Вікторія Водзяновська, завдяки професійним діям слідчих та оперативників підозрюваних у скоєнні розбійного нападу затримано:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що троє зловмисників, 1989, 1993, 1997 років народження, прийшли до помешкання вулиці Прорізній, та під приводом кур’єрів з доставки їжі увірвались до квартири. Далі, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділи мобільним телефонами та грошовими коштами господарів та втекли з місця скоєння злочину».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочину.

На даний час матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом направлено до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду справи по суті. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва