У столиці іноземця судитимуть за вчинення крадіжок автомобільних коліс

Аби здійснити правопорушення чоловік орендував авто, на якому приїжджав до Голосіївського району столиці, та знімав колеса з машин для подальшого продажу. За вчинене молодику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Подія сталася у квітні поточного року. Близько 5-ої години ранку чоловіка помітили патрульні на вулиці Академіка Глушкова. Молодик знімав колеса з машин та клав їх до себе у авто. Поліцейські затримали молодика та викликали слідчо-оперативну групу.

Правопорушником виявився раніше не судимий громадянин іншої держави, 1995 року народження. Слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурант розповів, що у столиці він навчається, а у такий спосіб вирішив заробити грошей, тому взяв в оренду автомобіль та мав намір продати викрадені колеса.

У рамках досудового розслідування слідчі Голосіївського управління поліції довели причетність чоловіка до вчинення восьми правопорушень, передбачених ч. 1 і 2 ст. 185 (Крадіжка), а також ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 185 (Незакінчений замах на крадіжку) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування відносно молодика, який цей час перебував під нічним домашнім арештом, і направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до районного суду. За свої вчинки іноземцю загрожує покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців, обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Відділ комунікації поліції Києва