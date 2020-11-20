У столиці іноземця затримали за замах на вбивство чоловіка

Завдяки камерам відеоспостереження, встановлених у рамках програми «Безпечне місто», правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та затримали його. За скоєне йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

До чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про госпіталізацію у лікарню 34-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями, які він отримав у будинку на вулиці Олеся Гончара. На місце події негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та лікарі.

Як розповів начальник слідчого відділу Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук, на місці правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали свідків та очевидців, а також вилучили записи з камер відео спостереження, встановлених у рамках програми «Безпечне місто»:

«Після відпрацювання інформації з відеокамер ми встановили обставини, а також особу 23-річного іноземця, причетного до події, та маршрут його пересування. Нам стало відомо, що у під’їзді будинку між двома знайомими виник конфлікт, під час якого один із них кілька разів вистрелив в іншого та після скоєного втік».

Працівники карного розшуку виявили зловмисника неподалік станції метрополітену «Нивки». Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також правоохоронці вилучили у затриманого предмет, схожий на револьвер, який направили на експертизу.

«Ми розслідуємо кримінальне провадження, розпочате за частиною другою статті 15 та частиною першою статті 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури № 10 ми повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від семи до 15-ти років позбавлення волі», — додав Олександр Богатирчук.

Відділ комунікації поліції Києва