У столиці іноземцю повідомили про підозру за збут кокаїну

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва Олександр Онищенко розповів, що, аби довести причетність правопорушника до незаконного збуту наркотичних засобів, поліцейські протягом чотирьох місяців збирали докази:

«Під час документування незаконної діяльності ми отримали інформацію, що в день проведення оперативної закупки зловмисник мав намір здійснити поставку ще одного кілограма 800 грамів кокаїну, попередньо отримавши за це передплату у розмірі 120 тисяч доларів США.

Після завершення угоди ми затримали правопорушника на місці злочину у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Національна поліція України