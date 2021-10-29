В Днепре тело пропавшего рыбака с разбитой головой нашли в багажнике автомобиля

В четверг, 28 октября, на Набережной Заводской обнаружили тело 57-летнего мужчины. Труп лежал в багажнике автомобиля Nissan, а голова умершего была в крови.

По предварительной информации, мужчина утром ушел на рыбалку, после чего перестал выходить на связь.

Отца самостоятельно искал сын и примерно в 20:50 в районе лодочной станции «Коммунаровец» он нашел автомобиль Nissan, в багажнике которого находилось тело.

Об этом Информатор сообщает со ссылкой на собственные источники.

На место выезжала следственно-оперативная группа и судмедэксперт. Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.