На столичній Оболоні затримали чоловіка, який вбив свого товариша

Між чоловіками виник конфлікт, під час якого фігурант схопив ніж та двічі вдарив опонента. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер. За це фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Героїв Дніпра у квартирі знаходиться його сусід без ознак життя. На місце події негайно виїхало керівництво, слідчо-оперативна група та оперативники столичного главку і районного управління поліції.

Провівши детальний огляд місця події та опитавши заявника, правоохоронці з’ясували, що між двома товаришами, які проживали в одній квартирі виник словесний конфлікт. У якийсь момент порушник схопив зі столу ніж та вдарив товариша в грудну клітину та шию. Від отриманих поранень чоловік помер на місці, а зловмисник у цей час пішов до сусідки, аби викликати поліцію. Під час надання пояснень заявник намагався вигадати версію скоєного, втім правоохоронці довели його причетність до тяжкого злочину.

Підозрюваним виявився раніше не судимий уродженець Житомирської області, 1971 року народження. Слідчі вилучили з місця поліції ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж зі слідами крові.

За погодженням із Оболонською окружною прокуратурою слідчий Оболонського управління поліції повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва