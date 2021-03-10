У столиці оголошено про підозру жінці, яка через інтернет-магазин збувала наркотики та психотропи

Діяльність віртуальної крамниці поліцейські заблокували. Під час санкціонованих обшуків за місцем розташування «складу» магазину, правоохоронці вилучили наркотики, вартість яких за ціною «чорного» ринку становить понад 1 мільйон гривень.

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві під оперативним супроводом Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України отримали інформацію щодо збуту наркотиків та психотропів на території столиці. Слідчі Голосіївського управління поліції упродовж кількох місяців документували незаконну діяльність жінки, яка розповсюджувала наркотики через інтернет-магазин.

Як розповіла старший слідчий Голосіївського управління поліції майор поліції Вікторія Крижановська, мешканка Києва розповсюджувала пігулки екстазі, амфетамін, «Альфа PVP» та канабіс за схемою «з рук у руки» або надсилала поштою:

«Під час санкціонованих обшуків за місцем розташування «складу» інтернет-магазину правоохоронці вилучили 10 кілограмів канабісу, понад 30 кущів рослин конопель, згортки з амфетаміном, сліп-пакети з пігулками екстазі, мобільні телефони, ґаджети, банківські картки. Речові докази направлено на проведення експертизи. За цінами «чорного» ринку, вартість вилучених наркотиків та психотропів становить понад 1 мільйон гривень».

Організаторці наркобізнесу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За це їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Окрім того, правоохоронці встановили особи інших двох учасників незаконної діяльності, які нібито виконували роль адміністратора та наркозбувача. Наразі слідчі збирають доказову базу, аби довести причетність цих осіб до накрозлочину. Після проведення перевірки їх діям буде надана відповідна правова оцінка. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва