У столиці оголосили підозру псевдо-лікарю, який ошукав місцеву мешканку

Зловмисник, скориставшись популярною шахрайською схемою, зателефонував жінці та повідомив, що її донька потрапила в ДТП і йому необхідні гроші для здійснення операції. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

До Подільського управління поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що невідомий на вулиці Ростовській ввів її в оману та заволодів грошовими коштами у розмірі 5000 доларів США. Оперативний черговий для з’ясування обставин події на місце направив слідчо-оперативну групу територіального підрозділу.

По прибуттю за вказаною адресою поліцейські дізнались, що до заявниці зателефонував чоловік, який представився лікарем, та повідомив, що її донька зараз знаходиться в лікарні та потребує термінової операції, оскільки потрапила в ДТП. Жінка не вагаючись віддала зловмиснику гроші і вже згодом дізналась, що стала жертвою афериста.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та згодом встановили особу зловмисника. Ним виявився 32-річний уродженець Луганської області, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігуранту було повідомлено про підозру та суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва