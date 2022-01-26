У столиці оперативно затримали двох офісних крадіїв

Зловмисники зламали магнітний замок вхідних дверей будівлі, проникли до приміщення та викрали звідти два ноутбуки і мобільний телефон.

Впродовж декількох годин поліцейські затримали ймовірних підозрюваних. Під час невідкладного обшуку за їх місцем проживання слідчі також вилучили понад 20 найменувань іншої техніки — телефони, планшети та ноутбуки.

Вчора на спецлінію 102 надійшло повідомлення від заявника про те, що протягом ночі з офісу, розташованого на вулиці Костянтинівській, невідомі викрали комп’ютерну техніку та мобільний телефон. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка належним чином зафіксувала злочин.

Начальник кримінальної поліції Подільського управління поліції Денис Сілочі повідомив, що правоохоронцям знадобилось кілька годин, аби встановити ймовірних підозрюваних та затримати їх із речовими доказами:

«Спільники зламали магнітний замок вхідних дверей, проникли до приміщення, викрали звідти два ноутбуки, мобільний телефон та втекли.

Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів ми встановили місце проживання фігурантів та провели у їх оселі невідкладний обшук. Окрім викрадених ноутбуків та телефона, слідчі у якості речових доказів вилучили також одяг, рукавиці, набор відмичок та більше 20 найменувань іншої техніки».

Фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Обидва порушники місцеві мешканці та раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

«За погодженням із Подільською окружною прокуратурою 32-річному та 26-річному затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 185 — це крадіжка, поєднана із проникненням. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі ми встановлюємо власників вилученої у ході обшуку техніки, серед якої ноутбуки, мобільні телефони та планшети», — додав Денис Сілочі.

Відділ комунікації поліції Києва