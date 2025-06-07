Вбив знайомого стільцем: 12 років за ґратами проведе мешканець Шепетівки

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури 40-річного місцевого мешканця визнано винним в умисному вбивстві та спричиненні легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 125 КК України).

Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Подія сталася в жовтні минулого року в м. Шепетівка.

Під час застілля засуджений розпочав сварку із потерпілим. Під час суперечки він побив чоловіка дерев’яним табуретом, нанісши йому численні удари, від яких той помер на місці.

Ще одного знайомого, який намагався заступитися за потерпілого, засуджений теж побив – він отримав легкі тілесні ушкодження.

До набрання вироком суду законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури