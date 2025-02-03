У Кривому Розі 17-річна дівчина вбила дідуся – нанесла майже 60 ударів ножем

Злочин стався зранку 2 лютого в одному з приватних будинків на території Довгинцівського району міста.

Правоохоронці відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції встановили, що між 17-річною зловмисницею та її 75-річним дідусем виникла суперечка, під час якого нападниця нанесла множинні тілесні ушкодження потерпілому. В результаті отриманих травм чоловік помер.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – два кухонних ножі.

Нападницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за погодженням з Криворізькою східною окружною прокуратурою повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Криворізьке районне управління поліції