Стало відомо, як в Україні каратимуть держслужбовців з паспортами РФ

Також передбачена відповідальність за пропаганду ворожого громадянства.

Погоджено законопроект про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію, спрямований на покарання організаторів ворожої паспортизації та їхніх поплічників.

Про це написала в Telegram віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зазначила, що його погодили сьогодні на урядовій нараді.

“На жаль, міжнародне право не містить адекватних норм для протидії незаконній російській паспортизації на території України. Тому ми повинні реагувати шляхом посилення кримінального законодавства. До слова, такий закон слід було б прийняти ще в 2014”, – прокоментувала Верещук.

За її словами, відповідно до законопроекту:

– за отримання держслужбовцем закордонного паспорта передбачено позбавлення волі на строк від 10 до 15 років;

– за пропаганду ворожого громадянства передбачається позбавлення волі на строк від 5 до 8 років;

– примус громадян України до отримання російського паспорта тягне за собою позбавлення волі на строк від 8 до 12 років;

– також від 8 до 12 років позбавлення волі передбачено за створення умов, при яких неотримання російського паспорта буде знижувати громадянина України в правах або іншим чином ставити в невигідне становище, тобто мова йде про непрямий примус.

Верещук підкреслила, що ці нововведення спрямовані проти держслужбовців з ворожими паспортами і проти тих, хто прямо або побічно сприяє російській паспортизації.

“Інших осіб цей законопроект не стосується”, – підкреслила віце-прем’єр-міністр.

За словами Верещук, норми нового закону спрямовані насамперед на покарання організаторів ворожої паспортизації та їх поплічників. У тому числі, покаранню підлягають російські громадяни, які займалися незаконною паспортизацією на території України.

“Російський паспорт – це ворожа зброя, і на нашій території підлягає знищенню”, – зазначила Верещук. // УНІАН