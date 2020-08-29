На трассе Киев–Чоп «Форд» протаранил мотоцикл с супругами, погибла женщина

Трагическое столкновение произошло в пятницу, 28 августа.

Ехавший в сторону Львова 46-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson, житель Винницы, начал выполнять обгон. В этот момент на встречную полосу выехал автомобиль, и в результате столкновения мотоцикл оказался в кювете.

Как сообщил департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, на мотоцикле ехала супружеская пара. 45-летняя жена погибла на месте, а муж с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу Львова. Водитель автомобиля «Форд» с места ДТП скрылся.

На поиски скрывшегося автомобиля были отправлены сотрудники всех служб Камянко-Бугского райотдела полиции. Утром в субботу, 29 августа, правоохранители установили личность беглеца. Водителем, скрывшимся с места происшествия, оказался 46-летний местный житель, он уже задержан. Ведется расследование о нарушении дорожных правил, нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы. // Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)