У столиці перехожий допоміг правоохоронцям затримати грабіжника

Зловмисник повалив потерпілу на землю, забрав її речі та намагався втекти. Фігуранту повідомлено про підозру. Тепер йому загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Академіка Корольова невідомий пограбував 18-річну дівчину. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група.

Як розповіла слідча Святошинського управління поліції Дар’я Бурлака, правоохоронці з’ясували, що до дівчини підбіг невідомий та повалив на землю:

«Потерпіла застосувала газовий балончик, проте чоловік встиг забрати у неї телефон з навушниками та кинувся навтьоки. Дівчина почала наздоганяти нападника та кликати на допомогу. На її крики відреагував перехожий, який зупинив порушника та утримував до приїзду патрульних. Під час поверхневої перевірки ми виявили у 21-річного киянина речі заявниці, а відтак затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. За погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру. Найближчим часом суд обере зловмиснику запобіжний захід. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва