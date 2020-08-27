У столиці поліцейські викрили чоловіка у збуті метадону

При поверхневому огляді дільничні офіцери поліції виявили у правопорушника згортки з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання території Солом’янського району на вулиці Гарматній дільничні офіцери поліції помітили чоловіка, який при їх появі почав тікати. Працівники поліції зупинили його для перевірки та у ході поверхневого огляду виявили 27 пакетиків із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Згортки вилучили та направили на проведення експертизу. За результатами досліджень, вилучені речовини є наркотиком метадон.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – 25-річний уродженець Вінницької області, якого кілька місяців тому працівники поліції затримували за аналогічний злочин.

Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва