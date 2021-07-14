У столиці повідомлено про підозру молодику, який незаконно зберігав вогнепальну зброю (фото)

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Правоохоронці вилучили у фігуранта предмети, схожі на пістолет та набої до нього. За незаконне придбання, носіння та зберігання зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

У ході патрулювання території району неподалік від Північного мосту працівники полку поліції особливого призначення № 2 помітили молодиків, які голосно відпочивали. Проте, один із хлопців, помітивши поліцейських, почав помітно нервувати, а під час перевірки з’ясувалось, що у нього при собі є зброя та набої. Для належного документування події на місце прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

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Співробітникам поліції молодик розповів, що пістолет та порожні магазини нібито знайшов у лісі на Київщині та вирішив залишити у себе. Далі замовив та придбав в інтернет-магазині кілька патронів, деякі з них були споряджені металевими кулями, а відтак належать до боєприпасів і вогнепальної зброї та передбачають обов’язкову наявність дозволу.

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19-річного мешканця Київської області затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Пістолет, який, попередньо, є короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю, вилучили та направили на експертизу.

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Слідчий Оболонського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва

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