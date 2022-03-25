Біля кордону в харків’ян вилучили кошти та золото на суму понад ₴5,7 млн.

Увечері четверга, 24 березня, інспектори управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці задокументували порушення митних правил відносно громадянина України, який намагався в обхід митного контролю перемістити кошти та золоті злитки, загальною вартістю понад 5,7 млн грн.

Це сталося неподалік від селища Великий Бичків на Рахівщині, поблизу українсько-румунського кордону.

Увагу стражів кордону привернули двоє громадян України (1970 р.н. та 1994 р.н.), які намагалися поза пунктами пропуску незаконно перетнути державний кордон з України в Румунію.

Під час здійснення огляду особистих речей батька і сина виявлено грошові кошти та цінності. Зокрема: 92 400 гривень, 96 900 євро, 71 200 доларів США та 3 золоті злитки загальною вагою 300 грам.

Як пояснив старший чоловік, він із сім’єю, втікаючи від обстрілів з Харкова, приїхали до митного посту «Солотвино», де дружина і дочка перетнули кордон з Румунію. А він із сином залишились в Україні в пошуках житла. Поблизу смт Великий Бичків наблизилися до берега р. Тиса, де проходить державний кордон України та були затримані. На виявлену валюту та золоті цінності будь-яких підтверджуючих документів при собі не мав.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 статтею 482 Митного кодексу України.

Тож, незаконні кошти (92 400 гривень, 96 900 євро – за курсом НБУ становить 3114172 грн та 71 200 доларів США – 2082948 грн), а також золоті злитки, вартість яких понад 438 тис грн, вилучено.

Справу скерують до суду, інформує пресслужба Закарпатської митниці. // Закарпаття онлайн