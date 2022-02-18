У столиці судитимуть серійного крадія

Правоохоронці довели причетність підозрюваного до семи фактів злочинної діяльності. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звертались мешканці району із заявами про крадіжки з приміщень та автівки. Правоохоронці виїжджали на місця скоєння кримінальних правопорушень та розпочинали досудове розслідування.

Як розповів слідчий відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Дмитро Залашков, поліцейські встановили, що до скоєння злочинів причетний раніше судимий іноземець, 1995 року народження:

«Ми з’ясували, що у листопаді минулого року зловмисник прибув до мікрорайону Нивки. Він звернув свою увагу на магазин з продуктами на вулиці Турчина, після чого віджав вікно, проник до приміщення та викрав дев’ять пачок цигарок і 13 тисяч гривень. Через декілька днів у дворі будинку на проспекті Перемоги у автомобілі «Opel» відкрив передні ліві, проник до салону та викрав зарядний пристрій для акумулятора. У цей же день зловмисник повернувся до мікрорайону Нивки зламав двері кафе та поцупив планшет і чотири тисячі гривень».

Також поліцейські встановили, що на скоєних злочинах крадій не зупинився та проник до приміщення магазину на вулиці Данила Щербаківського, звідки викрав мобільний телефон і грошові кошти. Загалом правоохоронці довели причетність зловмисника до семи фактів крадіжок.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що чоловік не має постійного місця проживання на території України та наразі перебуває у статусі обвинуваченого.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за ч. 3 ст. 185 – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, ч. 1 ст. 162 – порушення недоторканності житла, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 – замах на крадіжку Кримінального кодексу України, завершено. Матеріали разом із обвинувальним актом скеровані до Шевченківського суду столиці для розгляду справи по суті.

Порушнику загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва