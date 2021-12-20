Поліція розслідує поранення сином жительки Житомирщини

Повідомлення про госпіталізацію 73-річної жительки одного із сіл з ножовим пораненням надійшло до поліції 18 грудня. За обґрунтованою підозрою у тяжкому злочині правоохоронці затримали сина потерпілої. Триває досудове розслідування.

Про подію поліцейських і медиків сповістили сусіди 73-річної жительки Потіївської громади. Із пораненням у живіт жінку було госпіталізовано до лікарні, де проведено оперативне втручання.

В обставинах розбирались працівники слідчо-оперативної групи Житомирського райуправління поліції. Попередньо з’ясовано, що до потерпілої додому прийшов 51-річний син, який проживає окремо у тому ж селі. За зібраними свідченнями, чоловік перебував у нетверезому стані і вимагав у матері грошей на власні потреби. У ході словесного конфлікту він раптово вдарив її ножем і пішов геть.

Поліцейські під час відпрацювання села затримали чоловіка, нині він під вартою у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

За фактом спричинення пенсіонерці поранення відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Чоловікові оголошено про підозру та вирішується питання обрання запобіжного заходу.

За чинним законодавством йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області