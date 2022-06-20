В Україні з’явився новий вид шахрайства з продажу пального

Аферисти пропонують клієнтам купити паливні картки та електронні паливні талони.

У мережі Інтернет з’явився новий вид шахрайства: аферисти пропонують клієнтам купити паливні карти та талони відомих мереж АЗС.

Про це повідомляє мережа автозаправних станцій «ОККО«.

«В мережі Інтернет з’явився новий шахрайський сайт з продажу пального. Клієнтам аферисти пропонують купити паливні картки, талони та електронні паливні талони, зазначаючи, що вони будуть відображатись у мобільних додатках відомих АЗК України, серед яких і наша мережа», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для більшої достовірності шахраї навіть пропонують заключити договір із зареєстрованою юридичною особою. В компанії звернули увагу, що такий документ не має юридичної сили, а згадана юридична особа жодним чином не співпрацює з компанією «ОККО».

Компанія застерігає своїх клієнтів від співпраці з шахраями, щоб не втратити свої кошти.

«Закликаємо усіх клієнтів мережі «ОККО» бути пильними і не переводити свої кошти на рахунки будь-яких неперевірених юридичних осіб і, особливо, на карткові рахунки невідомих осіб», — сказано в повідомленні. // УНІАН