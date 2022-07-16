До суду передано провадження щодо держради колишнього співробітника кримського управління СБУ

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно колишнього співробітника Головного управління СБУ в АР Крим за підозрою у державній зраді. Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що колишній співробітник ГУ СБУ в АР Крим у 2014 році зрадив військовій присязі та перейшов на бік ворога під час захоплення півострова окупантами. Він вступив на військову службу до ФСБ РФ та діяв на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, а також обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України.

На новій «посаді» зрадник організовував, контролював та координував діяльність хакерських угрупувань. Їх учасники здійснювали кібератаки, направлені на несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, телекомунікаційних мереж органів української державної влади, підприємств, установ та організацій.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Процесуального керівництво здійснював Офіс Генерального прокурора. // ДБР