В Днепре неизвестные устроили разгром в психбольнице

В Днепре неизвестные проникли в здание Днепропетровской областной психиатрической больницы, расположенной на массиве Игрень, на улице Бехтерева, 1 и устроили там разгром.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, неизвестные хулиганы проникли в здание приемного отделения сегодня ночью и вначале попытались попасть в кабинет дерматолога. Попытка проникновения не увенчалась успехом, но злоумышленники повредили двери кабинета и сломали ручку. Затем свое внимание они переключили на кабинет окулиста — туда была выбита дверь, а в кабинете был устроен сильный разгром.

В результате действий неизвестных злоумышленников было повреждено имущество, принадлежащее медицинскому заведению. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Самарского отдела полиции. Полиция принимает меры к розыску и поимке неизвестных «крушителей».