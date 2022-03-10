Виявлено спроби перетину кордону громадянами України за нещодавно виданими їм російськими паспортами

Під час проведення фільтраційних заходів у пунктах пропуску працівники ДБР спільно із Держприкордонслужбою виявили системні спроби чоловіками призовного віку перетнути кордон Украіни до ЄС за нещодавно виданими паспортами громадян РФ.

Встановлено, що певна кількість громадян України у передвоєнний час отримали у консульствах Росії в містах України паспорти громадян РФ, не відмовившись при цьому від громадянства України.

Оскільки під час воєнного стану виізд чоловіків віком від 18 до 60 років обмежений, зараз дані особи намагаються виїхати до країн ЄС, використовуючи документи краіни-агресора.

Впродовж останніх днів виявлено вже біля 20 таких фактів.

Такі випадки ретельно фіксуються, а з чоловіками проводяться фільтраційні заходи на предмет обставин та причин отримання паспортів РФ, в тому числі — з використанням поліграфу.

Державне бюро розслідувань наголошує на неприпустимості подібних дій та вживатиме вичерпних заходів задля унеможливлення порушень обмежувальних правил.

ДБР