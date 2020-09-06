У МВС хочуть посилити покарання покарання для педофілів

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Радник глави МВС Арсена Авакова Володимир Мартиненко, що потрібно міняти закони для посилення покарання для педофілів.

Про це він сказав у рамках обговорення теми педофілів на українських вулицях і нещодавнього випадку зі спробою викрадення 4-річної дитини на заправці під Києвом у ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Ми боремося, щоб підкоригувати законодавство. Всі ці нелюди повинні понести покарання, і навіть на етапі запобіжного заходу вже не повинно бути ніяких альтернативних варіантів — застави, домашнього арешту. Для цього треба вносити зміни в закон”, — сказав він.

Мартиненко назвав два важливі нюанси змін до законодавства.

“Перший момент — виважено підійти до написання самого закону. Ми навіть у студії дискутуємо про різні варіанти та суворість покарання: можна — не можна, хімічним способом — фізичним… Під куполом парламенту це відбувається ще жорсткіше, і є багато тих, хто відстоює гуманність.

Крім того, Конструкція українського законодавства не розглядає варіант насильницьких дій навіть відносно тих, хто утримується під вартою. Потрібно багато чого змінювати для того, щоб зібрані докази були безумовними та використовувалися в суді”, — сказав він. // Діло