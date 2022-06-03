У столиці трьох чоловіків судитимуть за розбійні напади на киян

Зловмисники заманили на орендовану квартиру двох чоловіків та, погрожуючи побиттям і зброєю, забрали готівку, а також змусили перевести гроші на свій банківський рахунок. Нападникам загрожує до десяти років в`язниці з конфіскацією майна.

Подія трапилася наприкінці листопада 2021 року у Дніпровському районі столиці. Тоді до поліції Києва із заявами звернулися двоє місцевих мешканців та повідомили, що у квартирі на бульварі Перова їх зв’язали невідомі особи в балаклавах і, погрожуючи пістолетами та ножами, наказали перевести на банківський рахунок гроші й відібрали готівку.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілі опинилися в орендованій квартирі під приводом зустрічі, про яку кожен із них домовився окремо через соціальні мережі. Розбійні напади трапилася з різницею у півгодини, а «жертви» знаходилися у різних кімнатах.

Зловмисники погрожували чоловікам побиттям, двома пістолетами та ножами. Після того, як один із чоловіків перерахував нападникам 160 тисяч гривень, а інший віддав всю готівку, зловмисники по черзі їх відпустили, а самі втекли.

Поліцейські протягом доби встановили особи ймовірних підозрюваних та затримали їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантами виявилися іноземець, 1992 року народження та громадяни України, 1995 та 1994 років народження, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, а один із них перебував у розшуку.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції наразі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва