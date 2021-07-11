У Львові під час бійки поранили ножем двох хлопців

10 липня у Львові сталася бійка. На площі Двірцевій під час бійки один з молодиків витягнув ніж і поранив ним двох суперників.

Про подію повідомив керівник ГО “Варта-1” Ігор Зінкевич з посиланням на активіста Олега Єлісеєва.

За попередніми даними, хлопці їхали у зону ООС.

На місці події хлопцям надавали допомогу та викликали медиків, які госпіталізували пораненого. У одного чоловіка велика крововтрата, але він перебував у свідомості. // Діло