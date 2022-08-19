Правоохоронці викрили розробника проросійських вебресурсів: вилучено 100 терабайтів пропагандистської інформації

Фігурант створив вебсайти, на яких розміщував публікації на підтримку росії, окупаційних адміністрацій, збройних формувань, а також виправдовування так званої «спеціальної військової операції». Усі ці ресурси заблокували. За скоєне підозрюваному загрожує до 10-ти років ув’язнення.

Нагадаємо: правопорушення викрили кіберполіцейські спільно зі слідчими Хмельницького районного управління поліції у квітні цього року.

48-річний чоловік у власній оселі встановив серверне обладнання, на якому адміністрував створені вебресурси. Загальний об’єм пропагандистського контенту становив понад 100 терабайтів інформації, зокрема фото- та відеоматеріали щодо комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, незаконних збройних формувань, просування ідей створення так званої «новоросії» і федералізації та популяризації «руского міра» тощо.

Аудиторія читачів проросійських ресурсів складала понад 350 тисяч користувачів щорічно. Пропагандистські вебсайти правоохоронці заблокували.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування у рамках якого можлива додаткова кваліфікація дій зловмисника.

Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура міста Хмельницького. У проведенні оперативних заходів також брали участь працівники СБУ у Хмельницькій області.

Національна поліція України