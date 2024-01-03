На Баштанщині взято під варту неповнолітнього, який порізав брата

За процесуального керівництва Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури повідомлено про підозру 15-річному жителю Баштанського району у скоєні замаху на вбивство свого рідного брата (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, 27 грудня о 09.00 год 15-річний підозрюваний зайшов до кімнати свого 20-річного брата, який спав, та маючи умисел на заподіяння йому смерті, умисно наніс останньому один удар кухонним ножем в область шиї та втік з дому. Потерпілого з інтенсивною кровотечею доставлено до лікарні та негайно прооперовано.

За результатами вжитих заходів співробітники ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області виявили зловмисника, який переховувався в родича в обласному центрі.

Досудове розслідування здійснюється СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура