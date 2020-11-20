У Києві поліцейські ювенальної превенції затримали хлопця за підозрою у збуті наркотиків

Правопорушник займався розповсюдженням наркотиків, роблячи «закладки» потенційним клієнтам. Підозрюваному загрожує від шести до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання Дарницького району щодо недопущення вчинення правопорушень неповнолітніми, працівники сектору ювенальної превенції територіальної поліції на вулиці Тепловозній зупинили підозрілого хлопця. При поверхневій перевірці у нього виявили 14 пакунків із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичній засіб.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що на прилеглий території молодик намагався сховати пакунки, обгорнуті ізоляційною стрічкою. З’ясовано, що у такий спосіб він займався розповсюдженням наркотиків шляхом «закладок». Також поліцейські з’ясували, що до затримання хлопець встиг уже зробити 15 таких «закладок».

Зловмисником виявився 20-річний місцевий мешканець. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вилучену речовину направлено на проведення відповідної експертизи.

Слідчі Дарницького управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва