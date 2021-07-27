У столиці уродженець Кіровоградщини палицею убив чоловіка

Між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник дерев’яною палицею наніс смертельні поранення опоненту. Розпочато кримінальне провадження.

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від киянина про те, що на проспекті Юрія Гагаріна він виявив невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями. Оперативний черговий негайно направив на місце події патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу та лікарів.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник, під час розпиття спиртних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт, після чого зловмисник взяв до рук палицю та вдарив кілька разів опонента по голові:

«Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік, 1964 року народження, помер на місці до приїзду лікарів. Першими прибули на виклик та виявили зловмисника патрульні та в подальшому передали слідчим, які у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали його. Ним виявився 40-річний уродженець Кіровоградської області».

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Києва