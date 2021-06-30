Викрито двох жінок, які розбещували своїх дітей з метою виготовлення та продажу порно

За процесуального керівництва прокурорів Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру двом жінкам, які розбещували своїх малолітніх дочок, виготовляли за їх участі дитячу порнографію та розповсюджували її для отримання прибутків (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1 КК України, ч. 4 ст. 301 КК України у редакції від 20.01.2010 року).

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє не пов’язаних між собою жінок упродовж 3-4 років організовували фото- та відеозйомки своїх дітей 6 та 9 років з метою виготовлення матеріалів, що містять зображення відвертої сексуальної поведінки і є дитячою порнографією.

У подальшому вони збували порнографічну продукцію через мережу Інтернет невстановленим особам, за що отримували прибуток. За один матеріал жінки отримували до 2 тис грн.

У ході обшуків за місцями проживання підозрюваних на мобільних телефонах та комп’ютерах виявлено фото та відео за участю малолітніх дівчаток.

Наразі жінок затримано в порядку ст. 208 КПК України. Відносно однієї з підозрюваних судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, відносно іншої — готується аналогічне клопотання.

Заходи з викриття здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві спільно з Департаментом кіберполії Нацполіції України.

Офіс Генерального прокурора