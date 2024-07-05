СБУ затримала ще двох колаборанток: одна «розквартировувала» рашистів, інша передавала ворогу персональні дані українців

Служба безпеки викрила ще двох колаборанток, які співпрацювали з рф на початку повномасштабної війни.

Одна з них – безробітна мешканка селища Лиманець на правобережжі Херсонщини, яка очолила місцеву окупаційну адміністрацію.

На цій «посаді» вона організувала розселення військових рф по будинках односельців, які виїхали з окупації. Окрім власного побуту рашисти облаштовували у цих приватних домоволодіннях склади з озброєнням та боєприпасами.

Також колаборантка брала участь в організації псевдореферендуму рф на території захопленої громади.

За її сприяння загарбники формували окупаційні «виборчкоми». А сама колаборантка закликала односельчан «проголосувати за приєднання» регіону до рф.

Зараз вона перебуває під вартою. Її дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інша фігурантка – працівниця поштового відділення у Харкові, яка до початку повномасштабної війни проживала у Куп’янську. Після захоплення райцентру вона влаштувалася до окупаційного «пенсійного фонду» і передавала загарбникам персональні дані місцевих жителів.

Отриману інформацію рашисти планували використати для фальсифікації фейкового плебісциту, який готувалися провести на окупованих на той час територіях.

Після звільнення Куп’янська зловмисниця втекла до Харкова, де сподівалася «загубитися» та уникнути правосуддя.

Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській та Харківській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України